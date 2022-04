Artista da Catedral, Marianne Peretti morre aos 94 anos

Além da Catedral, a artista também foi responsável pelos vitrais da Câmara dos Deputados, do Panteão da Pátria e do Superior Tribunal de Justiça

Aos 94 anos, a vitralista Marianne Peretti faleceu, na última segunda-feira (25), em Recife (PE), de falência múltipla dos órgãos. Peretti foi responsável por criar os vitrais da Catedral.

A despedida de Marianne, que foi única mulher a integrar o grupo de artistas responsáveis pela construção de Brasília, acontecerá neste sábado (30), no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul.

Além da Catedral, a artista também foi responsável pelos vitrais da Câmara dos Deputados, do Panteão da Pátria, do Superior Tribunal de Justiça, do Palácio do Jaburu e do Memorial JK.

Marianne nasceu em Paris, na França, e é filha de mãe francesa e pai pernambucano. Ela morreu na segunda, no Hospital Português, na capital pernambucana. O corpo dela deve ser transportado ainda neste sexta-feira (29).

Velório:

Falecimento: 25/04/2022

Velório: Cemitério Campo da Esperança – Capela 1 – 30/04/2022 – 13h as 15h

Missa de sétimo: Igreja Rainha da Paz – 1/05/2022 – 10h

Catedral de Brasília – 1/05/2022 – 18h