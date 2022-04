Ibaneis e Flávia Arruda entregam moradias em São Sebastião

Unidades beneficiam 272 famílias. Os contratos deverão ser assinados ainda hoje pelos novos moradores.

O governador Ibaneis Rocha (MDB), acompanhado da ex-ministra Flávia Arruda e do vice-governador Paco Britto entregaram a 272 famílias as moradias no residencial Crixá VII, condomínio do Parque dos Ipês em São Sebastião (DF). A cerimônia também contou com as presenças do Ministro de Estado e Desenvolvimento Regional, Daniel de Oliveira Duarte, e do secretário de governo do DF, José Humberto Pires.

Os apartamentos são de 47,65 m² e 47,75 m² e possuem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O condomínio conta com estacionamento e área de lazer, além de centro comunitário e escola pública nas proximidades.

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) divulgou o cronograma para assinatura de contratos do Parque dos Ipês – Crixá VII, bem como da entrega das chaves das 272 unidades habitacionais. As duas ações acontecem nesta sexta-feira (29), sendo por bloco de apartamentos.