Campanha incentiva jovens do DF a votarem nas eleições 2022

O Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo DF vai reforçar nesta sexta-feira (29) a campanha “Quem elege meu futuro sou eu” com estudantes dos Centros de Ensino Médio dos Setores Leste e Oeste em Brasília. O objetivo da campanha, realizada em vários estados do País, é estimular os jovens que completam 16 anos até o dia 2 de outubro a fazerem o Título de Eleitor. O voto ainda é facultativo para essa faixa etária .

A motivação veio em razão dos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelarem que o interesse dos jovens em participar das eleições vem caindo nos últimos anos e registrou números bastante desanimadores em fevereiro deste ano.

Nesta sexta-feira, além das visitas às duas escolas, o grupo fez o “Tour da Cidadania” em Planaltina, Sobradinho, Estrutural e Ceilândia. Já no período da parte a programação inclui em Taguatinga, Recanto, Samambaia, Gama e Santa Maria.

O Grupo Mulheres do Brasil, que congrega mais de 100 mil mulheres, atuando de forma voluntária por meio de 153 Núcleos, sendo 115 no Brasil e 38 no exterior, com diferentes ascendências étnicas e culturais, das mais variadas idades, classes sociais, credos, formação acadêmica e profissional. À frente da campanha “Quem vota o meu futuro sou eu” #decidaoseufuturo estão os Comitês de Políticas Públicas e o Comitê de Educação do Núcleo do Distrito Federal – DF.

Dia 29/4, às 14h, no Centro de Ensino Médio do Setor Leste e às 16h no Centro de Ensino Médio do Setor Leste (Asa Sul).

