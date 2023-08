Prisão de acusado de feminicídio é convertida em preventiva

Na audiência, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) se manifestou pela regularidade do flagrante e conversão em prisão preventiva

O Núcleo de Audiências de Custódia (NAC) converteu a prisão em flagrante de Cleidson Ferreira de Oliveira em prisão preventiva por feminicídio. De acordo a decisão, o homem gopeou a vítima com uma foice e a assassinou, a quantidade de golpes ainda é incerta.

Na audiência, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) se manifestou pela regularidade do flagrante e conversão em prisão preventiva. No entanto, a defesa pediu a concessão de liberdade provisória, sem fiança.

O magistrado explica na decisão que a prisão em flagrante realizada pelo policial não apresenta irregularidades e que a situação de flagrância em que Cleidson foi surpreendido torna certa a materialidade do crime.

O Juiz destacou que o contexto demonstrou periculosidade, frieza e ousadia, e que “a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”.