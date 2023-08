MPDFT participa de reunião para discutir protocolo de grandes eventos esportivos

O objetivo foi discutir a implantação do Protocolo de Operações Integradas para Grandes Eventos Esportivos

O procurador distrital dos direitos do cidadão, Eduardo Sabo, e o promotor de Justiça Bruno Vergini do Ministério Pùblico do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) participaram, nesta quinta-feira, 17 de agosto, de reunião no Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob). O objetivo foi discutir a implantação do Protocolo de Operações Integradas para Grandes Eventos Esportivos.

Durante o encontro, foram discutidos aspectos práticos relacionados à implementação do documento. Para Eduardo Sabo, a atuação integrada das instituições é fundamental para garantir que os eventos sejam realizados de forma segura. “O Ministério Público acompanha esse tema de perto e espera contribuir com o trabalho desenvolvido pelos demais órgãos”, afirmou.

Também participou da reunião, o membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) promotor de Justiça Militar Alexandre Reis de Carvalho. Junto com Eduardo Sabo, ele também integra o grupo de trabalho do CNMP sobre a realização de grandes eventos, criado em 2022 e presidido pelo conselheiro Jaime Miranda.

Representantes da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, do Detran, da Vigilância Sanitária, do Serviço de Limpeza Urbana e de outros órgãos com atuação no tema, também estiveram presentes na discussão do protocolo.

Iniciativa

A Comissão de Segurança no Estádios do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) atua de forma integrada à Secretaria de Segurança Pública e a órgãos como a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Detran, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal. Além de fazer vistorias prévias aos estádios, a comissão fiscaliza os eventos esportivos para garantir o cumprimento do Estatuto do Torcedor.