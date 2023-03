Princípio de incêndio no Carrefour do Guará

Foi constatado que a origem foi no setor de frios do mercado, porém a causa ainda é desconhecida

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender um princípio de incêndio no supermercado Carrefour, ao lado do Park Shopping, no Guará, às 23h41 desse domingo (5).



Ao chegar no local, as equipes de socorro avistaram grande quantidade de fumaça saindo do interior do supermercado. De imediato, uma equipe de combate entrou no local com objetivo de identificar a localidade do foco principal de controlar o incêndio.

Após isso, foi feita uma varredura a fim de neutralizar possíveis novos focos. Logo em seguinda, foi efetuada a ventilação para retirada da fumaça do ambiente. Não tivemos vítimas nessa ocorrência.