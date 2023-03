Trio é preso com porte ilegal de armas no Recanto das Emas

Os policiais encontraram uma espingarda calibre 12 com nove munições

Três homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo após abordagem no estacionamento de um atacadista no Recanto das Emas, às 12h desse domingo (5).



Policiais militares da ROTAM avistaram um Renault Sandero com três homens em atitude suspeita e fizeram a abordagem. Percebendo a aproximação dos policiais, um dos homens desceu rapidamente do carro.



No banco traseiro do veículo os policiais encontraram uma espingarda calibre 12 com nove munições intactas. Os homens foram presos e apresentados na 27ª Delegacia.