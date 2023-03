Inscrições abertas para curso de enfrentamento à violência de gênero

Aulas são voltadas para operadores de forças de segurança do DF, como polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Detran, SSP e PF

Dentro das ações previstas para o mês dedicado à mulher, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) abriu inscrições para o curso Enfrentamento de Todas as Formas de Violência Contra as Mulheres. Voltada para operadores das forças de segurança – polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Detran –, a capacitação tem como objetivo debater a violência de gênero e reforçar os canais de atendimento e proteção disponíveis no Distrito Federal. Servidores lotados na SSP e policiais federais e penais também poderão se inscrever.

A capacitação ocorrerá na modalidade a distância, em formato autoinstrucional (sem a mediação de um tutor), na escola virtual da SSP. Com carga horária de 60 horas, o curso começa no dia 8, mas as inscrições continuam podendo ser feitas durante o período das aulas, que vão até o dia 31. Interessados poderão se inscrever preenchendo este formulário.

“Nesta semana tivemos o lançamento do Março Mais Mulher, uma iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF) com envolvimento de diversos órgãos locais, que inclui a SSP; dentro do escopo da Segurança Pública, temos ações específicas, como esta capacitação para servidores, que poderá contribuir com o atendimento de ocorrências com reflexo imediato no atendimento à população”, afirma o titular da SSP, Sandro Avelar.

O curso será dividido em cinco módulos, que compreendem o contexto histórico e político da violência de gênero, tratados, direitos humanos, rede de atendimento e medidas protetivas, aspecto de gestão policial, modelos e práticas internacionais, parâmetros de investigação e conduta ética e legal. A comunicação não violenta também será trabalhada com os alunos. Ao fim das aulas, os participantes de todas as leituras e exercícios receberão certificado.

