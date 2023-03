Homem com 18 passagens é preso com materiais furtados

Foram encontrado com o abordado um produto furtado, com um celular e R$ 100 em nota

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21) prenderam um homem com produto furtado, com um celular e R$ 100 em nota. Caso aconteceu na quadra 902 da Asa Sul, às 17h desse domingo (5).



O homem abordado, que possui 18 passagens por furto, foi apresentado na 1ª Delegacia, onde foi registrado o flagrante.

O suspeito será preso pela 19ª vez por furto.