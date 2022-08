Primeira etapa do viaduto do Recanto das Emas será liberada amanhã

Trânsito estará livre nos dois sentidos da DF-001 a partir das 9h30; parte de cima do viaduto tem conclusão prevista até o fim do ano

A primeira etapa do viaduto do Recanto das Emas, que representa os dois sentidos da DF-001, será liberada amanhã (31), a partir das 9h30. A parte de cima deve ser concluída até o fim deste ano.

A obra, que era prometida desde a fundação do Recanto das Emas, em 1993, e saiu do papel após investimento de R$ 30,9 milhões, foi executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) e deve beneficiar cerca de 80 mil motoristas que trafegam diariamente pela região.

“Essa é mais uma obra que muitos governos prometeram e não tiraram do papel. Nós fomos atrás dos projetos e dos recursos para construir o viaduto, que começa a ser liberado para a população e em breve estará totalmente finalizado. Essa primeira parte já vai aliviar o trânsito na DF-001, onde há o maior fluxo de veículos”, afirma o governador Ibaneis Rocha (MDB).

A parte de baixo do viaduto conta com três faixas em cada sentido. As marginais que foram construídas para a obra vão auxiliar o trânsito de quem quer entrar e sair do Recanto das Emas e do Riacho Fundo II.

O governo Ibaneis está erguendo o maior conjunto de viadutos da história do DF. São obras em nove complexos viários. Elas incluem 31 viadutos, 16 conjuntos de tesourinhas, cinco pontes e um túnel.