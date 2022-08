Empresário é morto a tiros em Sobradinho II

Segundo testemunhas, foram ouvidos disparos na casa de Sílvio Ronaldo, de 57 anos, e, ao chegarem na residência, já o encontraram morto

O dono de um restaurante na Asa Norte foi assassinado na manhã desta terça-feira (30), em Sobradinho II, no Condomínio Colorado Ville.

Segundo testemunhas, foram ouvidos disparos na casa de Sílvio Ronaldo, de 57 anos, e, ao chegarem na residência, já o encontraram morto.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a principal linha de investigação é de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. A segunda possibilidade é de cobrança de dívida com um agiota conhecido na região.

O local foi periciado pela 35º Delegacia de Polícia e o óbito foi atestado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF)