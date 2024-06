Feto é encontrado dentro de lixo em um condomínio de SP

Na terça-feira (25), guardas civis municipais de Botucatu, no interior de São Paulo, fizeram uma descoberta chocante ao encontrarem um feto dentro de um tambor de lixo em um condomínio localizado na Vila Cidade Jardim.

O feto estava enrolado em um lençol e colocado dentro de uma sacola plástica. A polícia foi alertada sobre a situação pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que forneceu informações cruciais para identificar a mulher suspeita de ter descartado o feto. A suspeita havia sido atendida pelo Samu em um quadro de aborto e levada a um pronto-socorro da cidade.

Durante o interrogatório, a mulher confessou que na noite anterior havia consumido drogas e álcool, o que a deixou sem memória dos eventos. No apartamento do homem que a acompanhou durante o atendimento do Samu, os agentes encontraram manchas de sangue no quarto, sala e banheiro, levantando suspeitas adicionais.