Jovem de 18 anos é preso suspeito de esganar enteado de 2 anos em Samambaia

Um jovem de 18 anos foi preso na quarta-feira (26), após confessar ter esganado seu enteado de apenas 2 anos. De acordo com seu depoimento, ele esganou a criança por 40 segundos, irritado pelo choro constante do menino.

O menino está internado no Hospital Regional de Taguatinga (HRT). A polícia foi acionada pelos médicos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Samambaia, onde a criança foi inicialmente levada. Os profissionais de saúde relataram que o menino chegou à unidade com sinais de engasgo de sangue e evidentes lesões no rosto, pescoço e corpo.

Durante o interrogatório, o jovem revelou que está em um relacionamento com a mãe do menino há dois meses e que vivem juntos há um mês. Além deles, mora na mesma casa uma amiga da mãe da criança, uma jovem de 15 anos, que também tem dois filhos que residem no local.

No dia do crime, a mãe do menino saiu de casa, deixando os demais moradores. Logo após sua saída, a jovem de 15 anos teria se irritado com o choro do menino e sugeriu que ele merecia ser castigado. Concordando com a sugestão, o padrasto usou uma das mãos para esganar o enteado até que a criança desmaiasse.