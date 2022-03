PMDF apreende mais de 700 maços de cigarro e caixas de whisky em Sobradinho

O detido foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal onde foi autuado com base no art. 334 do Código Penal (descaminho)

Policiais militares do 13º Batalhão prenderam um homem acusado de descaminho, por volta das 10h30 desta sexta-feira (4), na DF – 440 em Sobradinho. Os policiais abordaram um veículo e durante a vistoria encontram 440 maços de cigarro vindos do Paraguai e mais 300 maços de marcas nacionais sem nota fiscal. Também foram apreendidos 10 caixas de whisky. Leia também Acusado de agredir, injuriar e ameaçar ex-companheira é preso

