PRF recupera carro roubado que circulava em Taguatinga

Nesta terça-feira (4), policiais rodoviários federais recuperaram um carro roubado, que circulava no Pistão Norte, em Taguatinga. Após abordagem da equipe e verificação minuciosa nos sinais identificadores do veículo, os policiais observaram uma adulteração.

O veículo tratava-se de um carro roubado em 2019, na cidade de São Gonçalo/RJ. Ao ser questionada sobre a procedência do automóvel, a condutora esclareceu que o adquiriu por R$ 15 mil reais e assumiu os débitos restantes. Diante do fato, a condutora foi conduzida até a Polícia Civil.

A PRF alerta para alguns cuidados necessários antes de comprar um carro usado: faça consultas em sites oficiais do governo, consulte a documentação do veículo e se a numeração do chassi bate com o que consta no documento, e desconfie de preços excessivamente atraentes.

Acesse aqui o Serviço SINAL da PRF e inclua seu veículo roubado ou furtado no sistema.