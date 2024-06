Além de Vini Jr. e Rodrygo, saiba quais são os brasileiros que estão “em alta” na Europa

O atacante Vinícius Jr. virou quase uma unanimidade na Europa para se consagrar este ano como o melhor jogador do mundo. Junto com ele, Militão e principalmente Rodrygo, são outros que estão brilhando no futebol europeu.

Mas eles não os únicos brasileiros que fazem sucesso no Velho Continente. O Footy Accumulators, site especializado em bônus de inscrição e premiações de apostas esportivas, realizou um estudo para conhecer quais jogadores de futebol brasileiros estão com o prestígio em alta nesta temporada europeia.

O estudo do Footy Accumulators considerou apenas os campeonatos finalizados em 2024 e levou em conta as principais ligas nacionais e copas domésticas.

França

Na França, o poderoso PSG, embalado por uma defesa sólida, viu a dupla Marquinhos e Lucas Beraldo erguer tanto a Ligue 1 quanto a Copa da França. Na Espanha, o protagonismo ficou por conta do Real Madrid, onde Éder Militão, Vinicius Junior e Rodrygo celebraram a conquista da La Liga.

Itália

A Itália também viu brasileiros levantando canecos. A Juventus, com um quarteto defensivo brasileiro de peso formado por Bremer, Danilo e Alex Sandro, conquistou a Coppa Italia. Já na Serie A, o título ficou com a Inter de Milão, que teve a contribuição de Carlos Augusto.

Portugal

Portugal foi palco de um duelo brasileiro na final da Taça de Portugal. De um lado, o FC Porto, que contou com um time recheado de talento nacional: Samuel Portugal, Otávio, o veterano Pepe, Wendell, Pepê, Galeno e Evanilson. Do outro, o Sporting Lisboa, que teve a tríplice de jovens promessas formada por Rafel Pontelo, João Muniz e Matheus Reis. Ao final, levou a melhor o Porto. Na liga portuguesa, o Sporting deu o troco e sagrou-se campeão nacional.

Holanda

Seguindo para a Holanda, o PSV Eindhoven, liderado pelo trio defensivo André Ramalho e Mauro Júnior, conquistou o Campeonato Holandês. Já na Copa da Holanda, o Feyenoord, com o atacante Igor Paixão em boa fase, levou a taça.

A Áustria e a Grécia também tiveram seus times campeões com a presença de brasileiros. Na Áustria, o Red Bull Salzburg, que contou com o experiente volante Fernando, conquistou a Bundesliga. Já na Grécia, o Panathinaikos, que teve o trio Vitor Hugo, Willian Arão e Bernard, faturou a Copa da Grécia. O PAOK Salônica, por sua vez, garantiu o título do Campeonato Grego com a dupla de atacantes Marcos Antônio e Taison.

Outros destaques

Nem todas as ligas tiveram brasileiros como protagonistas absolutos, mas alguns nomes merecem destaque. Na Alemanha, o jovem volante Arthur foi peça importante na conquista da dupla coroa pelo Bayer Leverkusen (Copa da Alemanha e Bundesliga). Na Bulgária, o Ludogorets Razgrad dominou o cenário nacional com o quinteto brasileiro formado por Pedro Naressi, Raí Nascimento, Caio Vidal, Rick e Rwan Seco, conquistando tanto a Copa da Bulgária quanto a Primeira Liga Búlgara.

Na Irlanda, o experiente goleiro Marcelo Pitaluga conquistou a Premier Division irlandesa com o St. Patrick’s Athletic. Na Turquia, o Galatasaray, que teve a dupla ofensiva Tetê e Carlos Vinícius, sagrou-se campeão do Campeonato Turco

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]