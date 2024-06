Neymar arrecada R$ 21 milhões e valor será doado para o RS

Meus amores, olha só o que o Neymar divulgou durante seu evento beneficente que aconteceu na noite desta segunda-feira (3). O jogador disse que irá doar de mais de R$ 21 milhões para ajudar as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. Segundo o jogador, essa quantia sairá do seu bolso e ele garantiu que faria uma doação do mesmo valor que arrecadasse na quarta edição do leilão.

O evento deste ano bateu o recorde que havia sido estabelecido na edição do ano passado.

Essa decisão foi do próprio menino Ney e surpreendeu a todos nos bastidores do leilão. Havia rumores de que ele fizesse alguma ação beneficente em prol do Rio Grande do Sul, mas o esperado era ter algum lote adicional cujo valor arrecadado seria destinado à ajuda no estado.

O atleta usou um lenço com a bandeira do Rio Grande do Sul em seu terno. Num determinado momento do evento, a apresentadora Patrícia Poeta reforçou a importância das doações e o quanto a população está necessitando de ajuda depois da tragédia.

Neymar já havia feito uma doação de alimentos para ajudar os afetados pelas fortes chuvas na região. No início de maio, ele lotou seu avião particular com água e mantimentos para as vítimas.