PRF realiza primeira turma de autoproteção e tiro para policiais femininas

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, policiais tiveram treinamento de autoproteção e tiro com instrutoras da PRF

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta terça-feira, 8 de março, a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Distrito Federal preparou um treinamento de autoproteção e tiro apenas para as mulheres policiais.

Em duas turmas, 16 PRFs femininas concluíram o treinamento com técnicas de autoproteção e práticas de saque e tiro. Além das PRFs, o curso contou com a presença de duas auditoras da Receita Federal e uma policial do Departamento Penitenciário Nacional.

Essa foi a primeira vez que a PRF ministrou esse tipo de treinamento, que ainda contou com instrutoras PRF de tiro. De acordo com a superintendente executiva da PRF no DF, Jéssica de Sene, a instrução é completamente diferente quando você tem mulheres policiais falando para mulheres policiais.

“Ter a oportunidade de conhecer mulheres que viraram referência na instrução de tiro e que se disponibilizaram a criar uma instrução só para policiais femininas fez toda a diferença”, destacou Jéssica.