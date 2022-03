Candidatos ao Parque dos Ipês são convocados para formalizar dossiê

Os interessados devem comparecer à sede da companhia até sexta-feira (11), das 9h às 12h ou das 13h às 16h

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) convocou 50 candidatos que estão classificados na lista de manifestação de interesse do Parque dos Ipês – Crixá, da posição 2.401º a 2.451º, para que possam formalizar Cadastro Único e dossiê. Os documentos devem ser encaminhados à Caixa Econômica Federal.

Os convocados devem comparecer à sede da companhia, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 6, Bloco A, Lotes 12/13 – Asa Sul, até o dia 11 de março, das 9h às 12h ou das 13h às 16h. A listagem dos documentos que devem ser apresentados pode ser acessada aqui. A Codhab solicita a utilização de máscaras e álcool gel e, para evitar aglomerações, não levem acompanhantes que não sejam necessários.

“Para que a contemplação do imóvel aconteça, é fundamental que os candidatos aptos ao Crixá atendam a essa convocação para que, assim, o sonho da casa própria se torne realidade”, alerta o presidente da companhia, Wellington Luiz.

Destinado aos candidatos de faixa de renda 1 (até R$ 1.800,00), o empreendimento está localizado em São Sebastião e conta com sete condomínios no total. Possui estacionamento, área de lazer, centro comunitário e escola pública, próxima da região. As unidades habitacionais são de 47,65m² e 47,75m², com dois quartos, sala, cozinha e banheiro.

Confira a listagem:

Lista Crixá – geral

Lista Crixá – candidatos da posição 2.401º a 2.451º

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



*Com informações da Codhab