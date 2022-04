PRF vai realizar operação Tiradentes 2022

A iniciativa terá o reforço de policiais rodoviários federais nas rodovias federais do DF e Entorno

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçará as ações de policiamento e fiscalização no feriado de Tiradentes. A operação vai começar às 00h do dia 21 de abril e se estenderá até às 23h59min do dia 24 de abril de 2022.

A intenção é garantir a mobilidade e segurança viária de todos que trafegam nas rodovias federais. A iniciativa terá o reforço de policiais rodoviários federais nas rodovias federais do DF e Entorno. Eles estarão localizados em pontos estratégicos nos pontos de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Criminosos e recuperação de veículos roubados também são alvos da operação.

Além disso, medidas de proteção para as condutas de risco dos condutores, como ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante e não utilização do cinto de segurança serão tomadas.

Restrições

Os veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes não receberão restrições. Poderão circular livremente.

Prevenção

A recomendação é que os condutores revisem os veículos antes de realizar as viagens do feriado. A manutenção deve estar em dia a fim de manter a segurança do condutor e dos passageiros. Confira a lista dos itens de segurança:

Pneus calibrados e em boas condições de uso, inclusive o pneu estepe;

Todos os faróis, luzes de posição e lanternas traseiras funcionando adequadamente.

O limpador de para-brisa se não estão ressecados; Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar.

Segurança

Confira as medidas de segurança recomendadas pela PRF:

O condutor não deve utilizar o celular.

Respeite os limites de velocidade e a distância dos demais veículos.

Ultrapassagem apenas em locais permitidos.

Todos os passageiros e o condutor devem utilizar o cinto de segurança.

Respeitar a sinalização de trânsito.

Não dirigir se consumir bebidas alcoólicas.