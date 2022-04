Ônibus na Avenida Comercial, em Taguatinga, retomam trajeto original

A conclusão de mais uma etapa nas obras do Túnel de Taguatinga permitiu a liberação do trânsito na Avenida Comercial, que estava interrompido desde abril de 2021. Passageiros voltam a embarcar e desembarcar, a partir das 14h desta quinta-feira (21), em frente ao Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Com isso, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) determinou o retorno ao trajeto original dos ônibus que passam da Comercial Norte para a Comercial Sul, cruzando a Avenida Central de Taguatinga.

Os ônibus voltarão ao percurso original às 14h desta quinta-feira (21). A mudança é simples. Os ônibus que passam pela Avenida Comercial e que estavam com trajeto desviado pela Avenida das Palmeiras e quadras comerciais C1, C6 e C8 retornarão ao percurso antigo, indo direto pela Comercial no sentido norte – sul.

Os passageiros devem ficar atentos quanto aos locais de embarque e desembarque. Para os usuários das linhas de ônibus que descem pela Avenida Comercial, o embarque e o desembarque voltam a ser feitos nos abrigos localizados em frente ao Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no lado norte. No lado sul da via, a Semob sinalizou uma nova parada de ônibus em frente ao Banco do Brasil. A parada seguinte fica próxima ao comércio, após o Alameda Shopping.

Com informações da Agência Brasília