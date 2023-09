PRF apreende mais de três toneladas de maconha em carreta na BR-153

A droga foi encontrada em baixo de uma carga de fertilizantes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma significativa apreensão de drogas na tarde da última quinta-feira (31), quando mais de três toneladas de maconha foram descobertas escondidas na carroceria de uma carreta que transitava pela BR-153, na região sul de Goiás.

Segundo relatos do motorista do veículo, ele havia carregado a carreta com fertilizantes em uma cidade do interior do Paraná. No entanto, a rota do transporte tomou um rumo ilícito quando ele se dirigiu a Ciudad Del Este, no Paraguai, onde o veículo foi secretamente carregado com a droga. O motorista teria recebido uma promessa de pagamento de R$ 40.000 para realizar o transporte da carga até Goiânia.

O desenrolar dos eventos começou quando a carreta apresentou uma falha mecânica no trecho que conecta as cidades de Goiatuba a Morrinhos. Ao solicitar assistência para a PRF, o motorista se recusou a cooperar, levantando suspeitas das autoridades.

Diante da recusa do motorista, os agentes solicitaram a apresentação da nota fiscal da mercadoria transportada, o que levantou suspeitas adicionais de irregularidades. Após uma inspeção minuciosa do compartimento de carga, os policiais imediatamente identificaram um forte odor de maconha.

A carreta foi então rebocada para a Unidade Operacional da PRF em Morrinhos, onde, sob uma camada de fertilizantes, os agentes encontraram um total de 156 fardos de maconha, pesando um pouco mais de 3,1 toneladas.

O motorista, de 48 anos de idade, juntamente com o caminhão e a substancial carga de drogas, foi encaminhado à Superintendência de Polícia Federal em Goiânia para as providências legais cabíveis.