Colégio doa brinquedos e revitaliza espaço para recreação infantil localizado no Parque Bosque do Sudoeste

A inauguração será neste sábado (2/9), às 9h no Parque do Bosque do Sudoeste

As famílias que frequentam o Parque Bosque do Sudoeste ganharão um novo espaço para a diversão das crianças a partir deste sábado (2/9). O Colégio CIMAN doou brinquedos e revitalizou um espaço vazio destinado à recreação infantil no lugar, onde há alguns anos existia um parquinho, mas que, atualmente, contava apenas com um banco de areia. A inauguração será neste sábado, às 9h.

Entre os benefícios que o espaço ganhou com a parceria entre a escola e a Administração Regional do Sudoeste, Octogonal e SIG estão um parquinho de 11,6 metros feito em madeira plástica, resistente a sol e chuva, com três escorregadores de diferentes tamanhos; a revitalização das grades que cercam o local, as quais estavam enferrujadas; a reforma da calçada, com pinturas no chão de brincadeiras tradicionais, como a amarelinha; além de melhorias nos bancos dessa praça. O diretor-geral do Colégio CIMAN, Atef Aissami, acredita que a obra “vai ser muito boa para toda a comunidade local”.

“Nesses 52 anos de história do CIMAN, nós sempre procuramos estar integrados com a comunidade, de todas as formas. Vimos nessa área fantástica um belo parque, mas que estava precisando de algumas melhorias. Assim, doamos um brinquedo diferenciado. Acreditamos que será muito bom para a comunidade, e também proporcionará, às crianças e às famílias, uma atividade ao ar livre e uma integração e interação entre elas”, destacou Atef.

Segundo a Administração Regional do Sudoeste, Octogonal e SIG, a doação do parquinho foi um gesto significativo de responsabilidade social e comprometimento com a população local. “É uma demonstração clara de comprometimento com o bem-estar das crianças e famílias da região. Juntos podemos garantir um espaço lúdico, educativo e seguro para as crianças brincarem. Essa colaboração também destaca a importância de investir na primeira infância e como a união de diferentes setores pode trazer benefícios tangíveis para a comunidade. Atitudes de doação, como a do Colégio Ciman, favorecem na evolução das nossas crianças”, enfatizou a Administração Regional.

Nas redes sociais, a população comemorou o novo brinquedo. “Maravilha! As crianças estavam sedentas de um lugar só delas brincarem no parque bosque”, comentou a fisioterapeuta Bruna Sotério. “Bacana! A criançada vai adorar. Esse era um pedido antigo da população. Com certeza, os familiares também vão ficar muito gratos por esse lindo presente”, destacou Marinete Rodrigues.