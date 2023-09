Manutenção nas vias e instalação de papa-recicláveis para 7 de Setembro

Os trabalhos começaram em 14 de agosto e se estendem até a semana da cerimônia que ocorrerá na próxima quinta-feira

A Esplanada dos Ministérios está sendo preparada para receber o desfile cívico militar do 7 de Setembro – quando se celebra a Independência do Brasil – por órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF). Os serviços se concentram na manutenção das vias, roçagem e poda de árvores, bem como na implantação de papa-recicláveis ao longo do gramado.

Os trabalhos começaram em 14 de agosto e se estendem até a semana da cerimônia que ocorrerá na próxima quinta-feira, a partir das 9h. Até o fim do mês passado, foram utilizadas 35.130 toneladas de massa asfáltica para recuperar as vias N1 e S1, desde a altura da Praça dos Três Poderes até a Rodoviária do Plano Piloto.

“Antes de iniciar o trabalho foi feita uma vistoria, na qual verificamos quais pontos precisavam passar por manutenção”, explica o coordenador do Polo Central 3 do GDF Presente, Alexandro César. “A via N1 era a que estava mais desgastada, mas também foram feitos ajustes na via S1.”

A chefe da Divisão de Manutenção de Vias da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Walquiria Marra, ressalta: “Este trabalho está sendo executado para entregar conforto e segurança ao tráfego e aos transeuntes, pois a Esplanada tem uma grande circulação de veículos e pedestres, principalmente no dia do desfile”.

O serviço é executado pela Novacap em parceria com o programa GDF Presente, da Secretaria de Governo (Segov), a Administração Regional do Plano Piloto e os reeducandos do projeto Mãos Dadas, da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape). Ao todo, são cerca de 60 pessoas envolvidas, além de caminhões e equipamentos como carregadeiras.

Evento limpo

Buscando diminuir a quantidade de lixo na Esplanada dos Ministérios, o órgão promoverá durante o 7 de Setembro a campanha Pátria Amada, Pátria Limpa para conscientizar o público sobre a importância do descarte correto, que poderá ser feito em um dos 50 papa-recicláveis – contêineres para papel, plástico, papelão, metal e isopor – ou nas 300 papeleiras a serem instaladas no local.

“A nossa ideia é sensibilizar as pessoas que estarão ali assistindo ao desfile e participando das comemorações para descartarem os resíduos no lugar correto, não deixando aquela sujeira na Esplanada dos Ministérios que é comum no gramado após grandes eventos”, afirma o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira.

O evento também conta com a atuação dos garis do SLU. Os profissionais participam antes, durante e depois da festividade. De acordo com o órgão, 125 desses profissionais estarão escalados para o 7 de Setembro, das 6h às 23h20.

Programação na Esplanada

O desfile cívico do 7 de Setembro está previsto para começar às 9h, na Esplanada dos Ministérios. Neste ano, a solenidade terá como tema Democracia, Soberania e União.

Serão cerca de duas horas de evento, com passagem das tropas das Forças Armadas, apresentação de escolas públicas do Distrito Federal, profissionais do Corpo de Bombeiros e participação de bandas. O ponto alto fica por conta do show da Esquadrilha da Fumaça.

