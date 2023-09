Policiais da Rotam detêm quadrilha de jovens suspeitos de roubo de veículo em Ceilândia

Durante abordagem, os policiais emitiram sinais luminosos e sonoros para que o motorista parasse, porém, este ignorou os sinais e tentou fugir

Na madrugada desta sexta-feira, uma ação rápida e eficiente da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) resultou na detenção de quatro jovens suspeitos de atos análogos ao roubo de veículo, após uma perseguição pelas ruas da cidade.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi alertada sobre o roubo de um veículo na QNO 04, em Ceilândia. As autoridades iniciaram imediatamente uma busca pelo carro e seus ocupantes. O desfecho ocorreu nas proximidades da QE 02, no Guará I, quando os policiais avistaram um veículo suspeito, contendo quatro adolescentes em seu interior.

Ao tentar abordar o veículo, os policiais emitiram sinais luminosos e sonoros para que o motorista parasse, porém, este ignorou os sinais e tentou fugir. Uma perseguição rápida pela Estrada Parque Taguatinga-Guará (EPTG) se seguiu, culminando com os suspeitos abandonando o veículo e tentando escapar a pé. No entanto, todos foram capturados e levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Durante a revista nos jovens, com idades de 14, 17 e dois de 18 anos, os policiais apreenderam uma faca, um simulacro de arma de fogo, dois celulares que haviam sido produto de roubo, R$ 190,00 em espécie e dois cartões de crédito em nome de terceiros.

Além do envolvimento no roubo de veículo, os quatro jovens apreendidos também são suspeitos de praticarem roubos a transeuntes e a um posto de combustível na região. As autoridades estão investigando esses outros possíveis crimes e tomarão as medidas cabíveis de acordo com a lei.