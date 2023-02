Preso traficante com moedas estrangeiras em Planaltina

O homem já responde por tráfico de drogas no estado da Bahia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), deteve um indivíduo após uma perseguição de 5 km nessa segunda-feira (6) em Planaltina-DF.

O condutor desobedeceu à ordem de parada e após fuga, colidiu com um barranco. No veículo foi encontrado um pacote com droga conhecida como skunk, R$1.812 reais, US$80 dólares e €5 euros.

O homem detido, que já responde por tráfico de drogas no estado da Bahia, foi autuado por tráfico de substância entorpecente e encaminhado à delegacia.