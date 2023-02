Carreta derruba poste após colisão em Planaltina

A carreta colidiu frontalmente com um poste de iluminação pública

Na noite dessa segunda-feira (7), uma carreta colidiu com um poste de iluminação pública, na BR 020 KM 26, Planaltina – DF. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e o motorista, de 57 anos, atendido. Ele estava com algumas escoriações pelo corpo, informando que iria por meios próprios ao hospital.

A via foi interditada no sentido Planaltina/Formosa durante o atendimento.

A cena ficou aos cuidados da PRF e da Neoenergia.