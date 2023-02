Criminoso baleado após reagir à prisão confessa roubos na Asa Sul

O criminoso teria se exaltado no momento da prisão, ameaçado a equipe policial e foi baleado. Seu comparsa encontra-se foragido

Responsável por uma série de roubos a comércio ocorridos no mês de janeiro na Asa Sul, Ricardo Andrade da Silva, de 40 anos, foi preso na última sexta-feira (03), reagiu à prisão e acabou baleado. O criminoso recebeu alta e, após ser interrogado, confessou os crimes e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, nesta segunda-feira (06).

De acordo com informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Ricardo e seu comparsa Herberton Ferreira Batista, de 31 anos, são suspeitos roubar uma loja de bebidas na 215 Sul no dia 13 de janeiro; um supermercado na 216 Sul, no dia 21 de janeiro; um Pet Shop na 509 Sul e uma loja de cosméticos na 210 Sul no dia 25 de janeiro. Durante interrogatório, nesta segunda-feira, Ricardo confessou quatro roubos. Os ladrões utilizavam roupa social e chapéu ou boné, para cobrir a cabeça durante os assaltos.

Ricardo Andrade da Silva, de 40 anos e Herberton Ferreira Batista, de 31 anos após roubar comércio na Asa Sul.

O criminoso baleado no momento de sua prisão foi localizado em sua residência na Cidade Ocidental-GO. No local, foram apreendidos parte das mercadorias roubadas, as roupas por ele utilizadas nas datas dos roubos, o veículo utilizado no crime, que também era produto de roubos; um simulacro de pistola com o qual ameaçava as vítimas e duas porções de cocaína.

Segundo o delegado Maurício Iacozzilli da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), o assaltante ficou bastante exaltado, ao receber voz de prisão. “Não obedeceu aos comandos e partiu para cima da equipe da 1ª DP tentando tomar a arma de um dos policiais”, afirma o delegado. Com o objetivo de neutralizar a ameaça, a polícia efetuou um disparo de arma de fogo contra o criminoso.Ele foi socorrido, inicialmente, ao pronto socorro da Cidade Ocidental e posteriormente encaminhado ao Hospital de Base de Brasília (HBB) onde passou por cirurgia.

Ricardo Andrade da Silva, de 40 anos, preso após série de roubos a comércio na Asa Sul

Ricardo possui antecedentes por homicídio e tráfico de drogas, segundo as investigações. Após a prisão, ele irá responder por apropriação indébita contra a locadora de veículos, resistência, desobediência e porte de drogas para consumo pessoal. O comparsa possui antecedentes por roubo e atualmente se encontra foragido do sistema penitenciário.

Herberton Ferreira Batista, de 31 anos, foragido do sistema penitenciário do DF.

A PCDF solicita que quem tiver informações sobre o paradeiro de Heberton, faça a denúncia anônima através do número 197.