Incêndio em galpão de loja de auto peças em Santa Maria

Toda a operação contou com viaturas dos quartéis de Santa Maria, Gama e Grupamento Especializado em Combate a Incêndio Urbano (GPCIU)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 20h15, nessa segunda-feira (06).

Chegando ao local a equipe de socorro deparou-se com um considerável volume de fumaça proveniente do interior do galpão onde funciona uma loja de auto peças.



Após acessar o prédio, os militares deram início ao combate às chamas que estavam concentradas no estoque de peças, dificultado pela falta de visibilidade devido a queima de muito material plástico e risco de queda de piso e paredes. Por volta de 22h30 o incêndio foi controlado, evitando que as chamas não se propagassem para imóveis vizinhos.



Logo após o incêndio ser controlado, foi realizado o procedimento de rescaldo, que consiste na averiguação, resfriamento e neutralização de possíveis novos focos. Toda a operação de combate às chamas e rescaldo teve a duração de aproximadamente três horas.

Não houve vítimas decorrentes do incêndio.