Preso homem que comercializava lotes irregulares por R$30 mil no Pôr do Sol

Policiais da 19º Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) prenderam, nesta quinta-feira (13), um homem por parcelamento irregular de terras na região do Pôr do Sol. De acordo com a polícia, o autor dividiu a área invadida em lotes e algumas pessoas efetuaram a compra de boa fé.

A área pública de aproximadamente 80 mil metros quadrados está localizada próximo à quadra 107 do conjunto B no Pôr do Sol. Segundo as investigações, a área estaria sendo parcelada em lotes de 200 metros quadrados. Cada unidade seria comercializada por R$30 mil reais.

Quinze casa já estavam em fase final de construção e foram derrubadas pela DF Legal com o apoio da Administração Pôr do Sol/Sol Nascente.

Segundo o delegado-chefe da 19ª DP, Vander Braga, o grileiro planejava obter a venda de quatrocentos lotes que não lhe pertenciam. E adquirir uma quantia de aproximadamente R$12 milhões de reais.

“O autor do delito foi devidamente identificado assim como várias vítimas que adquiriram dele de boa fé, algumas unidades imobiliárias deste local”, destaca o delegado. Quinze casas já estavam em fase final de construção e foram derrubadas pela Secretaria DF Legal com o apoio da Administração do Pôr do Sol/Sol Nascente.

A operação denominada “DF LEGAL”, foi idealizada com o objetivo de reprimir crimes de maior potencial lesivo ocorridos em determinadas áreas sensíveis nas regiões Pôr do Sol/Sol Nascente, além de visar coibir os crimes de parcelamento irregular do solo e os crimes ambientais.