Mobilização pelo descarte correto de lixo na Feira de Ceilândia

O descarte correto de lixo na Feira de Ceilândia foi motivo de mobilização por parte da equipe de educação ambiental do Serviço de Limpeza Urbana (SLU). O evento está marcado para a manhã desta sexta-feira (14) em mais uma edição do “Mobilização em Ação”. O objetivo da campanha é conscientizar moradores e feirantes sobre o descarte correto de resíduos e falar sobre a importância da coleta seletiva.

Durante a ação, serão entregues panfletos e ímãs de geladeiras com informações sobre dias e horários das coletas, além de dicas de separação de resíduos. No caso da feira, a coleta é feita diariamente, de segunda a sábado, no período noturno.

Os usuários da feira também dispõem de um papa-lixo instalado no local. Trata-se de um contêiner semienterrado com capacidade para receber até 5 m³ de resíduos e que possui coleta diária.

“Tudo para evitar que as pessoas descartem resíduos no chão ou qualquer outro lugar. Fazemos a nossa parte, mas precisamos que a população faça sua parte também. Por isso vamos fazer essa ação de mobilização, para conversar e tentar sensibilizar visitantes e trabalhadores sobre a importância do descarte adequado. Isso evita doenças, além de deixar qualquer ambiente mais bem cuidado e preservado”, destaca a assessora de Mobilização do SLU, Efigênia Lustosa.

A equipe de mobilização também deve retornar à região no próximo dia 21 de outubro para conversar com moradores do Setor Habitacional, Trecho 01, onde há uma lagoa que sempre sofre as consequências do descarte incorreto de lixo. Na ocasião, será entregue uma cartilha educativa sobre o tema.

Para saber o dia e horário das coletas, basta acessar o site do SLU ou baixar o aplicativo SLU Coleta DF, disponível em todas as plataformas.

*Com informações da Agência Brasília