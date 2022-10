Mulher tenta matar própria irmã após discussão no Sol Nascente

A autora jogou uma pedra na cabeça da irmã, a atingiu com três golpes de faca e só parou quando o cunhado acionou a polícia

Policiais da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (13) uma mulher por tentativa de homicídio, logo após ela esfaquear e apedrejar sua irmã no Sol Nascente.

A vítima deu entrada no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) durante a madrugada e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada. De acordo com as investigações, a vítima e sua a irmã ingeriam bebida alcoólica em uma distribuidora de bebidas quando decidiram ir até um caixa eletrônico para sacar dinheiro e acabaram tendo uma discussão dentro do carro. A irmã da vítima, e dona do carro, pegou uma faca no porta luvas e partiu para cima de sua irmã, jogou uma pedra na sua cabeça e desferiu três golpes de facas nela.

As agressões só cessaram quando o companheiro da vítima acionou o socorro. Os policiais civis conseguiram prender a autora nas proximidades do local do fato. Ela foi conduzida à delegacia e autuada por tentativa de homicídio.