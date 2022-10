Traficantes aceitavam cestas básicas como pagamento na Asa Sul

Os autuados simulavam trabalhar como flanelinhas no estacionamento público da 516 Sul, e aceitavam até cartões de benefício como pagamento

Policiais da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), prenderam nesta quinta-feira (13), três homens, de 23, 24 e 18 anos, que comercializavam drogas na Asa Sul. Os traficantes aceitavam cesta básica e até cartões de benefícios como pagamento, segundo a polícia.

No momento das prisões dois usuários foram autuados por posse de drogas para consumo pessoal. Os autuados simulavam trabalhar como flanelinhas no estacionamento público da 516 Sul. Durante as investigações eles foram flagrados vendendo maconha, cocaína e crack para diversas pessoas.

“Chamou a atenção da equipe que os traficantes estavam aceitando cartões de benefício ainda com créditos”, afirma o delegado Maurício Iacozzilli, da 1ª DP. Os traficantes aceitavam ainda, cesta básica, comida e dinheiro em troca da droga.

Com os criminosos foram apreendidos cartões de benefício e uma cesta básica. Foto: PCDF

Os criminosos foram abordados e presos. Com eles a polícia encontrou porções de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro, cartões de benefício e, até mesmo, uma cesta básica.

O homem de 23 anos possui antecedentes por violência doméstica, furto e receptação. Já o de 24, antecedentes por jogo de azar. E o mais novo de 18 anos, possui registros de quando era menor de idade por roubo.

A ação é continuidade do trabalho de identificação de criminosos inseridos na população de rua da Asa Sul e fez parte da Operação Feira Livre. Após os procedimentos legais, os autores foram encaminhados à Carceragem da PCDF, à disposição do Poder Judiciário.