Prédio pega fogo em Planaltina; ninguém se feriu

Um prédio pegou fogo na manhã desta quarta-feira (11), na Avenida da Independência, em Planaltina. 8 moradores ficaram presos nos apartamentos, mas não se feriram.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as chamas começaram no 1º andar do prédio, que é misto, ou seja, tem lojas e residências.

Ainda de acordo com a corporação, ao chegar no local, o incêndio produzia muita fumaça e chamas saiam da janela de um dos apartamentos.

A equipe de militares precisou se dividir e, enquanto uma parte resgatava as pessoas que haviam ficado presas nos apartamentos, outra combatia as chamas.

O incêndio estava concentrado em uma quitinete logo no início do corredor, o que impedia que os outros moradores saíssem de seus apartamentos. Três pessoas precisaram ser retiradas pelas janelas do prédio e duas foram levadas para o hospital.

Uma mulher, identificada apenas por L.S.V., de 25 anos, precisou ser transferida por inalar fumaça e apresentar dificuldade respiratória. Um homem, identificado apenas por E.O.N., de 39 anos, também precisou ser levado ao hospital por um corte no rosto.

Dos 32 apartamentos somente quatro quitinetes foram atingidas pelas chamas, sendo que que uma delas foi atingida totalmente e outras três parcialmente. Na quite totalmente atingida, o fogo consumiu um sofá, uma cama, uma geladeira e uma tv, além de roupas e utensílios.

