Arapoanga ficará sem água nesta quinta

Mais de 20 quadras do Arapoanga ficarão sem água para manutenção nesta quinta-feira (12).

Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), serão feitos serviços de melhoria no sistema de abastecimento da região.

O fornecimento de água será interrompido das 7h às 23h59 nas quadras 1 a 22, conjunto H, I, J e L.

A Caesb informa, ainda, que toda residência deverá contar com reservação de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal. Com isso, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água.

Segundo o parágrafo único, o usuário é responsável pela limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório predial antes da ligação definitiva de água, e posteriormente pela limpeza e desinfecção semestral do reservatório predial.