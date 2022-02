Prédio é evacuado após apresentar rachaduras

O local está provisoriamente isolado e, segundo a Defesa Civil, não tem risco de desabar, mas precisa de recuperação

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) evacuou, na tarde desta quarta-feira (02), um prédio no Grande Colorado após verificar rachaduras na estrutura do edifício.

O prédio, que fica no condomínio Ville, apresentou desplacamento de materiais no pilar do pavimento térreo, acarretado por infiltração.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, não foi encontrado outro problema no edifício, mas que, em caso de agravamento ou evolução, as autoridades devem ser acionadas imediatamente. Após a análise, os moradores puderam retornar ao prédio.