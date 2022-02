Começam as obras para reforma da Rodoviária de Brazlândia

Em solenidade, o governador Ibaneis assinou a ordem que dá início aos trabalhos

Elisa Costa

[email protected]

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou ontem a ordem de serviço que dá início às obras de revitalização do Terminal Rodoviário de Brazlândia, com a presença de autoridades do GDF e lideranças da região administrativa. As obras no local custarão em torno de R$ 1,5 milhão e tem previsão para duração máxima de seis meses.

Na ocasião, o governador do DF lembrou que o pedido de reforma é antigo dos moradores. “O terminal daqui é muito precário e havia uma solicitação feita por todos os moradores no sentido da melhoria. Preparamos um projeto bastante moderno, que vai atender a população da melhor maneira possível”, comentou. Segundo o chefe do Executivo local, a licitação já foi realizada e as obras vão ser iniciadas imediatamente. “O carinho que tenho por Brazlândia é inegável, eu e todos nossos secretários, estamos dedicados a fazer todas as entregas necessárias”, comentou.

Presente na solenidade, o deputado distrital Iolando comentou sobre as emendas destinadas à obra de revitalização e agradeceu ao governo pelo feito. “Estamos mais uma vez lançando uma importante obra. Estamos vendo uma revolução nessa cidade e quero parabenizar a equipe do governador, que tem feito a diferença”, ressaltou.

O secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Valter Casimiro, também tomou a fala para demonstrar a satisfação com o projeto em questão: “Hoje temos essa oportunidade de assinar uma ordem de serviço muito cobrada [..] Foi cobrada a ampliação da quantidade de ônibus e tem pressionado a empresa para entregar um pouco mais rápido as obras. Além disso, vamos contratar mão de obra da cidade para gerar emprego e renda”.

Melhorias em Brazlândia

Durante o evento, foi anunciado o asfaltamento da DF-435, que fica próxima à Brazlândia, além da construção de sete paradas de ônibus e uma PEC (Ponto de Encontro Comunitário) que segundo o deputado Iolando, tornará da área “um lugar totalmente habitável”.

Outra parlamentar que também se dispôs a depositar recursos para melhorias na região foi a deputada Celina Leão, que em discurso, comentou: “A cidade de Brazlândia não recebia de volta o que ela dava para o DF”, se referiu à barragem do descoberto, e anunciou, “Por isso, conseguimos desmembrar o projeto para ser duplicada a DF-180, com emenda de R$ 50 milhões e ainda vou colocar emenda para a reforma do hospital”.

Segundo o governador Ibaneis, também há o projeto e licitação prontos para a ligação da DF-001 com a DF-220: “Tem um pedaço que é muito complicado e temos feito um esforço para liberar ali, estamos trabalhando para conseguir uma alternativa, que é um pedido de mais de 30 anos da população”, explicou. As divergências acontecem pelo local ser considerado uma área de preservação ambiental.

Participaram também da cerimônia o secretário de Projetos Especiais, Roberto Andrade, a secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, a secretária de Esportes, Gisele Ferreira, o administrador regional Gesiel Costa e a presidente da Emater, Denise Fonseca.