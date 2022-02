Dia Mundial do Combate ao Câncer: especialistas alertam sobre a importância do diagnóstico precoce

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, entre 2020 e 2022, o Distrito Federal terá 8.820 casos de câncer por ano

Em pesquisa recente, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimou que entre 2020 e 2022 o Distrito Federal terá 8.820 casos de câncer por ano. Próximo ao Dia Mundial de Combate ao Câncer, que ocorre no dia 4 de fevereiro, especialistas alertam sobre a prevenção e diagnóstico da doença.

A data incentiva a prevenção e o diagnóstico precoce da doença, que são as melhores formas de tratamento e cura do paciente. Segundo o INCA, calcula-se que sejam detectados 625 mil novos casos de câncer no Brasil. O dado ainda desconsidera os casos da doença de pele do tipo não melanoma, que têm maior incidência no país, com 177 mil novos casos a cada ano.

Outros tipos de câncer mais frequentes no país são os de mama e de próstata, com 66 mil casos cada; cólon e reto, com 41 mil casos; pulmão com 30 mil e estômago com 21 mil. No DF, o câncer de próstata ainda é líder na incidência (55,4 casos a cada 100 mil habitantes), o de mama é responsável por 42,63 casos a cada 100 mil habitantes por ano.

A dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e sócia da Clínica Harmonie, Clarissa Borges, alerta que o diagnóstico precoce é fundamental para um tratamento mais assertivo da doença. “Quando o paciente demora a procurar o médico, uma doença antes simples de tratar, em seu estágio de início, pode se tornar fatal”, ressalta a dermatologista.

Especialista em pele, Clarissa reforça ainda a importância de desmistificar que o uso do protetor solar deve ser feito apenas em momentos de longa exposição ao sol. “A aplicação do protetor solar deve acontecer ao longo do dia em toda a pele exposta, não só no rosto, pois é durante as atividades rotineiras sem proteção que o dano à saúde da pele é maior”, faz o alerta.

Com o aumento de casos da Covid-19 e suas variantes, como a ômicron, que tem uma taxa maior de transmissão, hospitais têm adiado cirurgias eletivas e atendimentos de pacientes com outras doenças mais graves. A situação tem preocupado os especialistas, que acreditam que o paciente com câncer evita procurar o devido tratamento por medo de se contaminar com o vírus.

Ana Carolina Silva Barbosa, oncologista da Oncoclínicas Brasília, reforça que é importante procurar diagnóstico e tratamento rápido, já que o câncer se alastra rapidamente. “Vacine-se e tome as devidas precauções para evitar o contágio pela Covid-19 e outras variantes, mas não deixe de fazer o seu tratamento”, alerta a médica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa ainda apontou que por gênero, os tipos de câncer mais comuns em homens são próstata (29,2%); cólon e reto (9,1%); pulmão (7,9%); estômago (5,1%) e cavidade oral (5%). Nas mulheres, o câncer de mama lidera (29,7%); seguido por cólon e reto (9,2%); colo do útero (7,4%); pulmão (5,6%) e tireoide (5,4%).

Como prevenir o câncer?

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a prevenção do câncer é feita através de ações que reduzem os riscos da doença. O objetivo primário é impedir que o câncer se envolva, através de um estilo de vida saudável.

E o objetivo secundário é detectar e tratar doenças pré-malignas (por exemplo, lesão causada pelo vírus HPV ou pólipos nas paredes do intestino) ou cânceres assintomáticos iniciais.

12 dicas para prevenir o câncer

Não fume!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essa é a regra mais importante para prevenir o câncer, principalmente os de pulmão, cavidade oral, laringe, faringe e esôfago. Ao fumar, são liberadas no ambiente mais de 7.000 compostos e substâncias químicas que são inaladas por fumantes e não fumantes. Parar de fumar e de poluir o ambiente é fundamental para a prevenção do câncer.

Alimentação saudável protege contra o câncer

Ter uma ingestão rica em alimentos de origem vegetal como frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões e outras leguminosas, e evitar os alimentos ultraprocessados, como aqueles prontos para consumo ou prontos para aquecer, bebidas adoçadas, entre outros, pode prevenir o câncer. A alimentação deve ser saborosa, respeitar a cultura local, proporcionar prazer e incluir alimentos regionais.

Mantenha o peso corporal adequado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Manter um peso saudável ao longo da vida é uma das formas mais importantes de se proteger contra o câncer. Uma alimentação saudável, além de fornecer nutrientes que protegem contra o câncer, favorece a manutenção do peso saudável. A recomendação é evitar alimentos ultraprocessados e fazer dos alimentos vegetais como as frutas, legumes, verduras, feijões e outros grãos, sementes, castanhas a base da alimentação.

A atividade física também contribui para a manutenção do peso corporal saudável. Para a prática de atividade física, não há necessidade de serem aquelas modalidades que demandem a contratação de serviços como academias; atividades como caminhar tanto no tempo livre, quanto no deslocamento, pedalar, dançar, etc são boas opções.

A criação de ambientes que incentivem a alimentação saudável e a prática de atividade física ao longo da vida é fundamental para o controle do câncer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pratique atividades físicas



Você pode, por exemplo, caminhar, dançar, trocar o elevador pelas escadas, levar o cachorro para passear, cuidar da casa ou do jardim ou buscar modalidades como a corrida de rua, ginástica, musculação, entre outras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Experimentar e achar aquela modalidade que você gosta é importante para começar e/ ou aumentar a realziação de atividade física. Aproveite e busque fazer dessas atividades um momento coletivo, prazeroso e divertido, com a família e amigos, ou faça da atividade física um momento introspectivo no qual você se conecta consigo, enfim, é possível encaixar a atividade física na rotina de cada um, seja através do deslocamento ativo indo ao trabalho ou outras atividades caminhando ou de bicicleta, são diferentes possibilidades.

Amamente

O aleitamento materno é a primeira ação de alimentação saudável. A amamentação até os dois anos ou mais, sendo exclusiva até os seis meses de vida da criança, protege as mães contra o câncer de mama e as crianças contra a obesidade infantil. A partir de seis meses da criança, deve-se complementar a amamentação conforme a dica sobre Alimentação saudável e proteção contra o câncer.

Mulheres entre 25 e 64 anos devem fazer o exame preventivo do câncer do colo do útero a cada três anos

As alterações das células do colo do útero são descobertas facilmente no exame preventivo (conhecido também como Papanicolaou), e são curáveis na quase totalidade dos casos. Por isso, é importante a realização periódica deste exame. Tão importante quanto fazer o exame é saber o resultado, seguir as orientações médicas e o tratamento indicado.

Vacine contra o HPV as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos

A vacinação contra o HPV, disponível no SUS, e o exame preventivo (Papanicolaou) se complementam como ações de prevenção do câncer do colo do útero. Mesmo as mulheres vacinadas, quando chegarem aos 25 anos, deverão fazer um exame preventivo a cada três anos, pois a vacina não protege contra todos os subtipos do HPV. Grupos especiais, como pessoas com imunodeficiência causada pelo HIV, devem seguir orientações específicas. Para mulheres com imunossupressão, vivendo com HIV/Aids, transplantadas e portadoras de cânceres, a vacina é indicada até 45 anos de idade.

Vacine contra a hepatite B

O câncer de fígado está relacionado à infecção pelo vírus causador da hepatite B e a vacina

é um importante meio de prevenção deste câncer. O Ministério da Saúde disponibiliza nos postos de saúde do País a vacina contra esse vírus para pessoas de todas as idades.

Evite a ingestão de bebidas alcoólicas

Seu consumo, em qualquer quantidade ou tipo, contribui para o risco de desenvolver câncer. Além disso, combinar bebidas alcoólicas com o tabaco aumenta a possibilidade do surgimento da doença.

Evite comer carne processada

Carnes processadas como presunto, salsicha, linguiça, bacon, salame, mortadela, peito de peru e blanquet de peru podem aumentar a chance de desenvolver câncer. Os conservantes (como os nitritos e nitratos) podem provocar o surgimento de câncer de intestino (cólon e reto).

Evite a exposição ao sol entre 10h e 16h, e use sempre proteção adequada, como chapéu, barraca e protetor solar, inclusive nos lábios

Se for inevitável a exposição ao sol durante a jornada de trabalho, use chapéu de aba larga, camisa de manga longa e calça comprida.

Evite exposição a agentes cancerígenos no trabalho

Agentes químicos, físicos e biológicos ou suas combinações são causas bem conhecidas de câncer relacionado ao trabalho, e evitar ou diminuir a exposição a estes agentes seria o ideal e desejável. Mas para que isto ocorra de maneira satisfatória, é necessário o comprometimento de todos os envolvidos nos diversos processos de trabalho, visando a elaboração de planos para evitar o adoecimento dos trabalhadores.

Também é fundamental a implementação de leis que obriguem e fiscalizem a substituição dos agentes causadores do câncer no trabalho por outros mais saudáveis, quando já houver esta alternativa.

Com informações do Instituto Nacional do Câncer (INCA)