Praça dos Cristais terá vacinação suspensa nesta quinta (23)

A Secretaria de Saúde informa que o posto de vacinação Drive Thru da Praça dos Cristais, no Setor Militar Urbano, operacionalizado pelas Forças Armadas, terá as atividades suspensas a partir desta quinta-feira (23). O trabalho deve ser retomado até o fim da primeira quinzena de janeiro.

A interrupção temporária será para adequar questões de infraestrutura do posto, que atende a população das 18h às 22h. Em 8 de dezembro, ali foi alcançada a marca de 100 mil doses de vacinas contra a covid-19 aplicadas em sete meses. A inauguração da unidade drive-thru ocorreu em 3 de maio deste ano.

O posto de vacinação da Rodoviária seguirá aberto.

*Com informações da Agência Brasília