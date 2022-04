Postos de vacinação não funcionarão neste feriado

Segundo a pasta, esse período ser uma folga para os profissionais da saúde, não apenas aos que trabalham nos postos

Durante o feriado do aniversário de Brasília e dia de Tiradentes, que será nesta quinta-feira (21) com ponto facultativo para a sexta, os postos de vacinação estarão fechados. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde em coletiva de imprensa nesta terça-feira (19).

Segundo a pasta, esse período ser uma folga para os profissionais da saúde, não apenas aos que trabalham nos postos. A decisão foi tomada mais cedo, após reivindicação do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (SindSaúde-DF).

A portaria que dá essa possibilidade deve ser publicada ainda hoje. Ainda assim, segundo o documento, as unidades responsáveis por atendimentos essenciais deverão manter escalas.

Vacinação da covid

Cerca de 107 mil idosos com 70 anos ou mais não voltaram aos postos de vacinação para tomar a 4ª dose das vacinas contra a covid-19. A informação foi divulgada pelo diretor de Vigilância Epidemiológica, Fabiano dos Anjos, também em coletiva.

Segundo o diretor, no total, existem cerca de 130 mil idosos que se encaixam no grupo e, até o momento, apenas 22 mil tomaram a segunda dose do reforço. Vale lembrar que, para se imunizar com a 4ª vacina, é necessário um intervalo de quatro meses entre as doses.

Fabiano ainda comentou sobre a baixa procura pela própria 3ª dose. De acordo com dos Anjos, cerca de 600 mil pessoas não buscaram a dose, que também necessita de quatro meses de intervalo entre as doses.

Além desses, ao menos 180 mil pessoas nem ao menos começaram o ciclo de vacinação na capital e 40 mil não tomaram a segunda dose. Atualmente, 2.051.990 (89,99%) tomaram a primeira dose, 2.367.574 (83,17%) a segunda ou dose única e 1.160.862 a de reforço ou a adicional.

