Com bons resultados na recuperação, Repórter Gabriel Luiz vai receber alta da UTI

Devido aos significativos avanços na sua recuperação, no início da tarde desta terça-feira, o repórter da TV Globo em Brasília, Gabriel Luiz, será transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o quarto. A informação foi confirmada pela unidade de saúde e representa uma boa resposta do jornalista com relação a sua melhora. As visitas ao profissional, no entanto, deverão seguir restritas apenas à família.

O repórter de 29 anos, foi esfaqueado em um estacionamento perto de sua casa, no Sudoeste, na noite da última quinta-feira (14). Gabriel, que voltava de um bar com amigos, foi atingido por, pelo menos, 10 facadas, nas regiões do pescoço, abdômen, tórax, braços e perna, e internado em estado grave, mas estável, no Hospital de Base do DF (HBDF).

Na sexta-feira (15), parentes do profissional informaram que Gabriel passou por cirurgias na madrugada e pela manhã, e que todas foram bem-sucedidas. Desde essa data, o jornalista, que após as operações foi transferido para um hospital particular no Lago Sul, encontrava-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No fim de semana, o repórter foi extubado e, desde então, vem apresentando avanços na recuperação. Conforme informações do hospital, ele está conversando e sendo acompanhado por uma fisioterapeuta. O jornalista foi incentivado pela equipe médica do local a caminhar um pouco pelos corredores da unidade, respeitando, sempre, os limites de seu estado clínico.

Nas redes sociais, Lucas Machado, namorado de Gabriel Luiz, lamentou o episódio e disse estar confiante na recuperação do parceiro. “Nesta semana, desde que nos conhecemos, foi a primeira vez que acordei sem uma mensagem sua de ‘bom dia’ que tornava o meu mundo um lugar melhor”, escreveu Lucas. “Sou testemunha da luz que você é e do amor pela vida que você tem. Eu olho pra você e sei que sairá dessa. Estou e sempre estarei ao seu lado. Te amo”, completou.

Investigações

Segundo a Polícia Civil do DF (PCDF), Gabriel Luiz foi vítima de uma tentativa de latrocínio e, até o momento, dois suspeitos estão detidos pelo crime. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Polícia, no Cruzeiro e, segundo os delegados Douglas Fernandes e Petter Ranquetat, a corporação refez o trajeto da dupla com a ajuda de imagens das câmeras de segurança. José Felipe Leite Tunholi, de apenas 19 anos, foi transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda, na manhã de ontem. No domingo (17), a Justiça determinou a prisão preventiva do rapaz por tempo indeterminado. O outro envolvido, menor de idade, também passou por audiência de custódia e ficou determinado a sua internação provisória, por 45 dias.

As câmeras mostraram, a princípio, Gabriel passando pelo local onde ocorreu o crime. Um dos agressores aparece logo em seguida e, o outro, atrás. Um pouco mais adiante, os suspeitos agrediram o repórter e depois correram. Outras imagens já os mostram caminhando em uma rua, perto do local do ataque.