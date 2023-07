Ponte sobre o Ribeirão Santana vai melhorar trânsito na DF-140

Estrutura que dará funcionalidade à ampliação da rodovia conta com investimento de cerca de R$ 2 milhões do GDF

A fluidez do trânsito na rodovia DF-140, que foi duplicada, vai melhorar para quem sai do Jardim ABC, na Cidade Ocidental (GO), em direção à Papuda. É que está sendo construída uma ponte sobre o Ribeirão Santana, em São Sebastião, ao lado da estrutura existente. ​Ao todo, foram 15 km de duplicação, que contempla duas faixas de rolamento mais uma ciclovia. No local passam, em média, 30 mil veículos por dia.

A obra da ponte faz parte da nova pista duplicada e está na última etapa de execução, que inclui concretar a laje e fazer os acabamentos de sinalização e dispositivos de segurança. A construção teve investimento de aproximadamente R$ 2 milhões e gerou 30 empregos diretos, mais 80 indiretos.

De acordo com Cristiano Cavalcante, superintendente de Obras do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), a ponte é necessária para dar funcionalidade à duplicação da DF-140. “É uma via muito importante, com um tráfego bastante movimentado que liga Goiás ao Distrito Federal. (A ponte) É necessária para a nova pista duplicada funcionar, por causa do

Com informações da Agência Brasília