Homem que matou esposa na frente dos filhos vira réu

A Justiça aceitou, nesta terça-feira (11), a denúncia oferecida pela Promotoria do Tribunal do Júri do Gama contra um homem acusado de assassinar a esposa na frente dos filhos. O crime aconteceu no dia 30 de junho, no Gama.

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Bruno Gomes Mares matou a enfermeira Patrícia Pereira de Sousa, com quem era casado há 18 anos.

Na data do crime, o casal iniciou uma briga por ciúmes e, no meio da discussão, Bruno atirou contra a mulher na frente dos filhos. Ainda de acordo com o MPDFT, o relacionamento deles era marcado por violência física e psicológica.

Na denúncia, o MPDFT propôs as qualificadoras de motivo torpe, já que o acusado agiu impelido por sentimento de posse em relação à vítima; valeu-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que, durante uma discussão, a empurrou e, de forma súbita, efetuou os disparos; e feminicídio. A Promotoria de Justiça pediu também que o réu continue preso e pague indenização por danos morais à família da vítima.

Após o crime, Bruno chegou a fugir, mas foi preso quatro dias depois, com uma pistola ilegal e 11 munições.