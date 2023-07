RenovaDF reforma equipamentos da Praça do Gavião, no Cruzeiro

Alunos do programa promoveram intervenções no local, que conta com um Ponto de Encontro Comunitário, campo de areia, quadra poliesportiva e parquinhos infantis

Cem alunos do RenovaDF atuam na reforma dos equipamentos públicos de lazer e desporto da Praça do Gavião, no Cruzeiro. Localizado próximo a escolas, comércios e rodeado de residências, o espaço é muito utilizado pela população. Lá, estão reunidos dois parquinhos infantis, uma quadra poliesportiva, um campo de areia e um Ponto de Encontro Comunitário (PEC).

A turma executou uma série de serviços: todos os alambrados foram trocados, equipamentos e brinquedos infantis receberam pintura antioxidante e uma demão da tinta definitiva; a areia do campo e dos parquinhos foi peneirada e higienizada. Ainda nesta semana, as pinturas serão finalizadas e haverá reposição de areia e de materiais de proteção.

Esta é a segunda passagem das equipes na região administrativa. Na primeira vez o programa entregou bons resultados: foram reformados 12 parquinhos infantis, quatro quadras poliesportivas, um campo de areia e o Ginásio do Cruzeiro. As ações foram feitas em 45 dias e contaram com 300 alunos, divididos em três turnos.

O administrador regional do Cruzeiro, Gustavo Aires, afirma que, agora, o objetivo é alcançar todos os equipamentos públicos da cidade. “A melhoria nos parquinhos, campos e quadras é um pedido recorrente da população e com a atuação do RenovaDF esperamos concluir essa meta”, afirma.

“A situação estava bem ruim, com os brinquedos estragando. Agora deve ficar bem melhor”, diz o aposentado Carlos Teles

A coordenadora de Obras da administração, Loyane Damares, acrescenta que os locais de atuação dos alunos são indicados pelos próprios moradores. “Temos solicitações na Ouvidoria sobre reformas de parques e, depois da Praça da Gavião, vamos cumprir as demais demandas”, afirma.

O aposentado Carlos Teles, 61 anos, é um dos beneficiados com a reforma do espaço. Isso porque ele utiliza a quadra da praça para jogar futebol e basquete, além de passear de bicicleta pelas redondezas. “A situação estava bem ruim, com os brinquedos estragando, porque não tinha manutenção. Agora deve ficar bem melhor”, afirma.

Qualificação

“A gente aprende muito sobre manutenção, mas também sobre como lidar com os colegas, a trabalhar em conjunto e a se superar”, comenta a aluna Suzane da Costa

Gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), o RenovaDF oferta qualificação profissional na área de construção civil a partir de convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF (Senai-DF). Enquanto se qualificam, os próprios alunos recuperam os espaços públicos da cidade.

“O RenovaDF, hoje, é um dos maiores programas de inclusão social e qualificação profissionais do país. Além de promover capacitação, geração de emprego e renda e a inclusão de pessoas vulneráveis, o programa tem desempenhado um papel fundamental na recuperação de espaços públicos. Isso dá à população a entrega de equipamentos revitalizados com eficiência e celeridade”, avalia o titular da pasta, Thalles Mendes.

‌A iniciativa tem carga horária de quatro horas diárias distribuídas de segunda a sexta-feira e oferece um salário mínimo mensal, além de vale-transporte e lanche. Para a aluna Suzane da Costa, 26, o curso é uma experiência importante na direção de um sonho profissional: a graduação em engenharia civil.

“É uma oportunidade de aprendizagem muito boa”, avalia. “A gente aprende muito sobre manutenção, mas também sobre como lidar com os colegas, a trabalhar em conjunto e a se superar, porque a cada dia a gente se descobre mais”, completa Suzane, que mora em Planaltina e, além de se formar como engenharia civil, pretende trabalhar com pintura e soldagem.

Com informações da Agência Brasília