Policial reage a assalto e é baleado no Recanto das Emas

Um policial do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) foi baleado após reagir a um assalto na manhã desta quinta-feira (21), no Recanto das Emas.

Segundo informações iniciais, dois homens tentaram roubar o carro do segundo-sargento Jurandir Rodrigues de Sousa, que estava de folga.

Ao perceber que Jurandir era policial, os assaltantes teriam disparado diversas vezes contra o sargento, que reagiu e alvejou um deles, que veio a óbito. O segundo conseguiu fugir.

Os tiros no sargento acertaram o tórax, queixo e mão. Jurandir foi encaminhado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) consciente e estável.

Aguarde mais informações