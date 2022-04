Veículos abandonados são recolhidos no Plano Piloto

Desde o início da operação, em fevereiro de 2020, já foram recolhidas 838 carcaças das ruas do Distrito Federal

O Plano Piloto recebeu mais uma edição da operação DF Livre de Carcaças, nesta quarta-feira (20), que resultou no recolhimento de oito veículos abandonados, nas asas Sul e Norte. Além de contribuir com a sensação de segurança da população, a operação tem como objetivo eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti – transmissor de dengue, zika e chikungunya. Desde o início da operação, em fevereiro de 2020, já foram recolhidas 838 carcaças das ruas do Distrito Federal.

A solicitação para a retirada foi feita pelos moradores da quadra, após envio de e-mails para a coordenação das unidades do Conselho de Segurança (Conseg) da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Há duas semanas as equipes estiveram na região e também identificaram parte do material recolhido nesta edição da operação.

“A ação está alinhada às iniciativas do Governo do Distrito Federal (GDF) para redução e controle dos casos de dengue e demais arboviroses, por meio da Sala Distrital Permanente de Coordenação e Controle das Ações de Enfrentamento às Doenças Transmitidas pelo Aedes (SDCC). Esta é uma ação de sucesso que compactua não somente para evitar possíveis práticas criminosas, mas também para eliminar focos do mosquito da dengue”, aponta o coordenador dos Consegs, na SSP/DF, Marcelo Batista.

A operação é realizada sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), em parceria com as secretarias executivas das Cidades e de Políticas Públicas, DF Legal, Departamento de Trânsito (Detran-DF), Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival), Secretaria de Saúde (SES) e Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

A identificação dos carros abandonados ocorre por meio da parceria com os conselhos de Segurança (Consegs), administrações regionais e também por meio do envio de informações para o e-mail [email protected]

“Para ser recolhido, o veículo precisa apresentar algumas características, como estar aberto e vidros quebrados, por exemplo”, completa Batista.

O diretor da Escola Parque, localizada na Asa Sul, Romeu de Moraes, agradeceu a ação. “Ficamos muito satisfeitos em ter nossa demanda atendida, pois esta carcaça, em específico, deixava nossos alunos muito vulneráveis, principalmente à noite”, finaliza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília