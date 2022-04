Virada Cultural movimenta a Torre de TV no aniversário de Brasília

A Virada Cultural de aniversário de Brasília começou às 17h desta quarta-feira e segue até a noite de quinta

Dentro das comemorações pelo aniversário de Brasília, nesta quinta-feira (21), o BRB promove, no Complexo da Torre de TV, a Virada Cultura, evento que reunirá shows musicais, performance de DJs, aulão fitness, bungee jump, projeções na fonte, praça de alimentação com food trucks da cidade, teatro infantil e espaço para crianças com brinquedos, pinturas, distribuição de balões e piquenique, com direito a brindes e cestas com comidas saudáveis.

A Virada Cultural de aniversário de Brasília começou às 17h desta quarta-feira e segue até a noite de quinta. Entre as atrações musicais, haverá apresentação do cantor Lenine, da banda Samba Urgente e do projeto Queen Sinfônico (com a Orquestra Filarmônica e a banda Mr. Magoo). Além disso, no Mezanino, haverá um prato comemorativo à ocasião, e cliente BRB ganhará um drinque especial.

“O BRB nasceu em Brasília e cresce, a cada dia, junto com a nossa cidade. Estamos felizes em participar da trajetória da capital do País, poder atuar em prol do desenvolvimento econômico, social e humano e fazer a diferença na vida da população. Participar dos 62 anos de Brasília é motivo de orgulho para nós. Parabéns a todos os brasilienses que diariamente fazem daqui um lugar especial para viver”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Um dos principais cartões postais da capital federal, o Complexo da Torre de TV foi abraçado em 2020 pelo BRB, que assumiu a gestão do espaço. Desde então, foram implementadas uma série de ações. Primeiro, foram recuperados a Fonte, o Mezanino, o Mirante e a Feira da Torre. Agora, o foco será no paisagismo e no projeto de irrigação dos canteiros próximos à Torre, no Jardim Burle Marx.

Programação:

Quarta-feira (20)

17h – Palco 360 recebe coletivo de DJs

19h – Palco 360 recebe artista Gustavo Bertoni, da banda Scalene

21h – Palco 360 recebe Samba Urgente

0h – Performances de música eletrônica

Quinta-feira (21)

8h – Palco 360 recebe aulão fitness com a Academia Unique

15h – Palco 360 recebe Cia Teatral Néia & Nando apresentando Moana

17h – atração a confirmar

19h – Palco 360 recebe DJs

20h – Palco 360 recebe Lenine

21h30 – Palco 360 recebe a Festa Criolina

