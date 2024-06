PMDF apreende 22 tabletes de drogas na região do Gama

Na tarde desta quinta-feira (20), por volta das 17h30, o Grupo Tático Operacional 29 (GTO 29) foi acionado pela Rádio Patrulha 4125 após receber informações sobre um homem que havia fugido com uma grande quantidade de drogas na Quadra 06, Setor Sul do Gama. As equipes imediatamente iniciaram um patrulhamento tático na região em busca do suspeito.

Após uma operação detalhada, os policiais conseguiram localizar e deter o indivíduo. Durante a abordagem, foram apreendidos três munições calibre .38, um celular, 22 tabletes de aproximadamente um quilo cada, além de porções de maconha, haxixe, skunk, cocaína e crack.

Também foram encontrados uma balança de precisão e rolos de papel filme, itens geralmente utilizados no preparo e distribuição de drogas.