Arte na periferia: projeto social ensina jovens a produzirem cinema na Ceilândia

Por Ana Clara Neves e Luana Nogueira

Agência de Notícias do CEUB/Jornal de Brasília

Um projeto denominado “Luz, Câmera, Expressão” promove oficinas, debates e seminários voltados à produção audiovisual e cinematográfica entre os dias 16 e 18 de março .

O evento é gratuito e aberto à comunidade e será realizado no espaço do programa Jovem de Expressão na Ceilândia Norte.

O programa é uma iniciativa do grupo Jovem de Expressão e conta com profissionais experientes na área cinematográfica e produção inéditas de cinema. Tem como objetivo promover a essência da criatividade das histórias contadas e produzidas pela juventude da comunidade.

Segundo um dos organizadores do evento, Antônio de Pádua, o objetivo do seminário é trazer audiovisual periférico para debate o público, tanto na produção de videoclipes, quanto na parte de curta-metragem.

“A ideia do seminário é chamar para debate o poder público e o mercado, e esse é o momento em que a gente pode construir documentos que possam contribuir com novas políticas públicas do setor”, conta Pádua.

O evento contará com a presença de representantes do Ministério da Cultura, do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC) e da cineasta Juliana Vicente, a produtora do documentário Racionais, diretamente de São Paulo.

As produções audiovisuais participarão de exibições que concorrerão à premiações. As premiações serão feitas no sábado (18) e serão divididas em categorias cinematográficas como melhor roteiro, melhor ator, melhor enredo, entre outras.

Jovem de Expressão

Criado há mais de 15 anos, em 2007, o Jovem de Expressão é um grupo que atua na formação de jovens para o mercado da cultura e empoderamento juvenil.

“A intenção é formar jovens para o mercado da cultura e tentar diminuir a incidência de jovens que se envolvem em questões de violência urbana”, é o que diz Antônio de Pádua, um dos organizadores de eventos do grupo.

Também é promovido cursos de teatro, fotografia e empreendedorismo, ações de terapias comunitárias, seminários, entre outros. O grupo está localizado na Ceilândia, na Praça do Cidadão, e é aberto a toda comunidade de 18 a 29 anos.

Programação:

16/03 (quinta-feira)

10h às 15h – Oficina de Edição de vídeo com Ada Oliveira

14h às 18h – Oficina de sonoplastia Fernando Gutierrez

18h – Abertura oficial

Momento de apresentação dos 15 anos de atuação do Jovem de Expressão na área da cultura e economia criativa

20h – Mostra Cine de Expressão 2021

Apresentação dos filmes produzidos pelo projeto Cine de Expressão em 2021:

Eu era o Lobisomen da Cei – DF, 2021, 17min, Direção Suellen Batista

Rebele-se – DF, 2021, 22min, Direção Welly

O Afeto das Trancinhas – DF, 2021, 12min, Direção Barbara Campos

O Quinto Monumento – DF, 2021, 18min, Direção Miguel Leujin

21h – Show com Nega Eve

17/03 (sexta-feira)

10h às 15h – Oficina de Cinema Vertical com Victor Ribeiro

17h às 18h – Mostra Filmes de plástico

– Nada – MG, 2017,27min, Direção Gabriel Martins

– Rapsódia para o homem negro – MG, 2015, 24min, Direção Gabriel Martins

15h às 17h – Debate O Futuro dos Festivais de Cinema Independente

Mediação: Bethânia Maia – APAN

Convidadas:

– Adriana Gomes – Festival Motriz

– Priscila do Carmo – Festival de Sobradinho

– Carina Bini – Festival Cinema e Transcendência

18h – Debate INserção na tela

Mediação: VH

Convidades:

– Bethooven Andrade

– Val Gomes

– Nelson Inocêncio

– Leonardo Monteiro

20h – Mostra Videoclipes Jovem 2022

Tarzan – 13K – Direção Alana Dutra

Kizumba – Selva – Direção Priscila Pereira

Índio feat Fugazzi – Vinte e Três – Direção Wendella Alves

Miragem de Ravena – Direção Luis Felipe

20h30 – Palestra Não somos Invisíveis com Helder Fruteira

22h – Show com DuBlu

18/03 (sábado)

10h às 15h – Oficina de Cenotécnica com Walisson Barba

8h às 12h – Oficina Departamento de foto: conhecendo os equipamentos nos estúdios Tao e Frame, facilitador Gabriel Brito

14h – Debate Cinema Delas

Mediação: Pietra Sousa

Convidadas:

– Rejane Faria – Atriz- Filmes de plástico

– Joanna Ramos – Diretora de fotografia – Movielas

– Joyce Prado – Diretora e produtora – Oxalá produções

16h – Debate Mercado audiovisual

Mediação:Juana Miranda – Roda Gigante

Convidades:

– Ana Rabelo – Sal Filmes

– Camila Abade – Doc. Racionais

– William Alves – Festival de Taguatinga

18h – Mostra Luz, Câmera e Expressão 2022

Apresentação dos filmes produzidos pelo projeto Luz, Câmera, Expressão em 2022:

-1 para não, 2 para sim – DF, 2022, 16 min, Direção Nico de Souza

– O sol desapareceu – DF, 2022, 15min, Direção Pedro Medeiros

– Maria – DF, 2022, 10min, Direção Vinicius Alexandre

– Levei meu monstro para passear – DF, 2022, 11min, Direção Larissa Costa

– Ceinfluencer – DF, 2022, Direção Rafa Soul

19h40 – Premiação

Entrega de troféus para as melhores produções exibidas durante o evento.

20h30 – Show com Índio e Fugazzi

21h30 – Show com Kliff