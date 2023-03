Um registro de choque elétrico grave é feito a cada três dias em 2023

A maioria dos acidentes são casos em residências, pessoas operam eletroeletrônicos sem prestar muita atenção no estado geral dos aparelhos

Só este ano, já foram feitas 22 ocorrências envolvendo redes elétricas. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, até março deste ano, duas pessoas morreram em decorrência de acidentes envolvendo choque elétrico. Em 2022, foram 154 ocorrências atendidas, e 7 óbitos.

De acordo com o tenente Wendel Demetrius, a maioria dos acidentes são casos em residências, em que as pessoas operam os equipamentos eletroeletrônicos sem prestar muita atenção no estado geral dos aparelhos. “E às vezes o equipamento apresenta ali na sua estrutura alguma alteração que permite com que a pessoa tenha contato com a fonte energizada do equipamento”, explica. Assim que a pessoa entra em contato com esse aparelho, cujo o carregador, por exemplo, esteja danificado, vem o choque elétrico.

O tenente aponta também, que além disso, tem a questão que às vezes as pessoas também operam esses equipamentos eletroeletrônicos pisando no chão molhado diretamente. “Então isso é agravante. E geralmente são essas ocorrências de falta de atenção do usuário com o equipamento”, frisa. Ele afirma que a falta de um cuidado maior para identificar a estrutura do equipamento, ver se ele não apresenta nenhuma alteração, acaba agravando a situação. “Se o equipamento apresentar alguma alteração ali no cabo de conexão na tomada, providenciar levar o equipamento para a assistência técnica”. Depois de consertado, a pessoa vai poder utilizar o equipamento com segurança.

O militar salienta que a pessoa deve procurar sempre que for fazer o manuseio de algum aparelho eletrônico, usar um calçado de borracha. “Porque isso também previne a questão do choque”. Para ele, o fator que mais cria justamente esse número de ocorrências, é a falta de atenção durante o manuseio dos equipamentos. E principalmente na época de chuva, ele lembra que é muito comum as pessoas colocarem, principalmente o celular pra carregar, e no processo de carregamento, ela resolve utilizar o aparelho, e isso não é recomendado. “E mesmo se não estiver chovendo. Em tempo bom também, porque pode ter alguma intercorrência no fornecimento de energia, alguma sobrecarga”, frisa.

Ele ressalta que se a pessoa estiver utilizando o aparelho conectado a energia, a pessoa vai receber a descarga. “E se a residência não tiver um aterramento adequado, com dispositivo de segurança instalado no quadro de energia, ela pode receber essa descarga também”, adiciona.

Entretanto, no período de chuva, é preciso redobrar o cuidado, e evitar colocar o celular para carregar quando perceber que o tempo já fechou. “Viu que existe a possibilidade de chuva, já desconectar os aparelhos que está utilizando das tomadas”. Ele reforça que em hipótese nenhuma, as pessoas devem manusear os equipamentos no período de chuva, conectados na tomada.

O tenente aponta também para os casos em que as pessoas acham que podem resolver o problema de energia sozinhas. “A pessoa resolve fazer um improviso, dar um jeitinho aqui para continuar usando o equipamento e isso não é prudente”. Então ele afirma que se a pessoa identificar que o aparelho eletrônico estava com problema, já encaminha direto para a assistência técnica. “E se tiver identificando qualquer alteração na tomada em qualquer cômodo da casa, faça contato com o técnico, procure a opinião de um especialista e não coloque a sua vida em risco”. Ele também considera que o chuveiro elétrico também é um dispositivo que merece atenção. Ele orienta que não seja feito o uso do chuveiro elétrico quando estiver chovendo. “E se a pessoa está tomando banho e viu que o chuveiro, por algum motivo deixou de esquentar, não passe a mão no dispositivo para tentar identificar o problema. Porque a pessoa vai estar molhada”. A melhor orientação é procurar ajuda com um profissional.

É importante, em casos de choque elétrico, chamar um socorro especializado. Pode ser o Corpo de Bombeiros Militar do DF: 193, ou 192.